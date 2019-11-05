شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تجريد تشاكا من شارة قيادة أرسنال .. وإيمري يعين قائداً جديداً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 لا زالت ردود الفعل تتوالى حول واقعة مباراة أرسنال وكريستال بالاس في الجولة قبل الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز والتى آلت للتعادل 2-2.

وشهدت المباراة واقعة إشتباك لفظي بين قائد الفريق السويسري "جرانيت تشاكا" وجماهير الجانرز عقب تغييره أثناء اللقاء. وإزاء ذلك قام المدير الفني للفريق "أوناي إيمري" بإستبعاد تشاكا من مواجهة أرسنال الماضية في البريمييرليج ضد وولفرهامبتون و والتي إنتهت بالتعادل 1-1. Advertisements وفي سياق متصل، قرر الأسباني إيمري تجريد السويسري من قيادة الفريق. وأعلن إيمري قراره لوسائل الإعلام على هامش المؤتمر الصحفي قبيل مباراة الفريق القادمة أمام فيتوريا جيمارايش البرتغالي في بطولة الدوري الأوروبي غداً. وأعلن إيمري عن تعيين المهاجم الجابوني "بيير إيمريك أوباميانج" قائد للفريق خلال الفترة القادمة. ويحل أرسنال ضيفاً على جيمارايش ضمن مواجهات المجموعة السادسة غداً الأربعاء، ويحتل الجانرز صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تجريد تشاكا من شارة قيادة أرسنال .. وإيمري يعين قائداً جديداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.