بالفيديو.. "خناقة بين الأهلي والزمالك بركة السلة ومشادات في الملعب بسبب "كوبري"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

شهدت نهاية مباراة الأهلي والزمالك بكأس مصر لكرة السلة أحداث مؤسفة و"خناقة" بسبب "كوبري" إيهاب أمين لاعب الأهلي لنظيره بالزمالك مصطفى مشعل.

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وحقق الأهلي فوزا مثيرا على الزمالك بنتيجة 92-80 في دور الـ16 لمسابقة كأس مصر.

وفي الثواني الأخيرة من المباراة، قام إيهاب أمين لاعب الأهلي، بتمرير الكرة من بين أقدام لاعب الزمالك مصطفى مشعل.

وبعد انتهاء المباراة، اتجه لاعبو والجهاز الفني لنادي الزمالك نحو اللاعب ليتدخل زملائه بفريق الأهلي لتحدث مناوشات بين الطرفين.