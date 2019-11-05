- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صدمة جديدة لبرشلونة عقب التعادل مع سلافيا براغ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019
حقق نادي برشلونة الإسباني تعادلاً بطعم الخسارة على أرضية ميدانه كامب نو أمام ضيفه سلافيا براغ الشتيكي بدون أهداف.
ولم تتوقف خسائر برشلونة عند فقد نقطتين أمام متذيل المجموعة والآداء لمزري لنجوم الفريق وقلة حيلة مدربه "إرنستو فالفيردي"، بل تأكد غياب مدافع البارسا جيرارد بيكيه عن مواجهة الفريق القادمة في دوري الأبطال أمام دورتموند.
وحصل بيكيه على بطاقة صفراء في المباراة، لتكون ثالث بطاقة له في دور المجموعات ويتأكد غيابه عن موقعه 27 نوفمبر أمام بوروسيا دورتموند.
ويتصدر برشلونة مجموعته السادسة برصيد 8 نقاط من أربع مباريات، يليه إنتر ميلان وبوروسيا دورتموند برصيد 4 نقاط من ثلاث مباريات لكل منهما.
كانت هذه تفاصيل خبر صدمة جديدة لبرشلونة عقب التعادل مع سلافيا براغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.