صدمة جديدة لبرشلونة عقب التعادل مع سلافيا براغ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

حقق نادي برشلونة الإسباني تعادلاً بطعم الخسارة على أرضية ميدانه كامب نو أمام ضيفه سلافيا براغ الشتيكي بدون أهداف.

Advertisements

ولم تتوقف خسائر برشلونة عند فقد نقطتين أمام متذيل المجموعة والآداء لمزري لنجوم الفريق وقلة حيلة مدربه "إرنستو فالفيردي"، بل تأكد غياب مدافع البارسا جيرارد بيكيه عن مواجهة الفريق القادمة في دوري الأبطال أمام دورتموند.

وحصل بيكيه على بطاقة صفراء في المباراة، لتكون ثالث بطاقة له في دور المجموعات ويتأكد غيابه عن موقعه 27 نوفمبر أمام بوروسيا دورتموند.

ويتصدر برشلونة مجموعته السادسة برصيد 8 نقاط من أربع مباريات، يليه إنتر ميلان وبوروسيا دورتموند برصيد 4 نقاط من ثلاث مباريات لكل منهما.