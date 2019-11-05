شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشكيل بنفيكا أمام أولمبيك ليون في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 يستضيف أولمبيك ليون الفرنسي فريق بنفيكا البرتغالي في العاشرة من مساء اليوم على أستاد غروباما في الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقد أعلن أنطوان كومبواري تشكيل فريق أولمبيك ليون من قليل وجاء كالأتي :- حراسة المرمى : أنتوني لوبيز. خط الدفاع : يوسف كوني - جايسون دينايير - يواكيم أندرسن - ليو دوبوا. خط الوسط : حسام عوار - لوكاس توزارت - تياغو مينديز. Advertisements خط الهجوم : ممفيس ديباي - موسى ديمبلي - جيف رين أديليد. وجاء تشكيل بنفيكا بقيادة برونو لاجي كالتالي :- حراسة المرمى : فلاكوديموس. ويحتل ليون المركز الثالث من ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل بنفيكا المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط. خط الدفاع : غريمالدو - فيرو - روبن دياز - تافاريس. خط الوسط : جيدسون - لويس - جابريل آبيلت. خطالهجوم : شيكينهو ماشادو - كارلوس - فرانكو سيرفي.

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