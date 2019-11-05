أبراهام يقود هجوم تشيلسي ضد أياكس في دوري الأبطال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 تنطلق فى العاشرة مساء اليوم، مبلراة تشيلسي ضد أياكس، على ملعب "ستامفورد بريدج" فى الجولة الرابعة من المجموعة الثامنة من دوري أبطال اوروبا.

وأعلن فرانك لامبارد تشكيل تشيلسي كالتالي: حراسة المرمى: كيبا خط الدفاع: أزبيلكويتا - تومورى - زوما - الونسو خط الوسط: كوفاسيتش - جورجينيو - ماونت. Advertisements خط الهجوم: ويليان - بوليسيتش - أبراهام. ببنما أعلن وإريك تين هاج، مدرب أياكس تشكيلة فريقة كالتالي: حراسة المرمى: أونانا. خط الدفاع: فيلتمان - تاجليفيكو - بليند - مزراوى. خط الوسط: مارتينيز - فان دى بيك - زياش. خط الهجوم: بروميس - نيريس - تاديتش. ويحتل أياكس صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن تشيلسى، صاحب المركز الثاني.

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