شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعبر برباعية الجندل.. والقادسية «آوت» والان مع التفاصيل
ورغم تقدم الضيف بهدف السبق في الدقيقة (23) عن طريق فهد العنزي وانتهى الشوط الأول لصالحه، إلا أن الأهلي لحق بالنتيجة في الشوط الثاني حينما عدلها بعد أربع دقائق فقط من انطلاقته بواسطة يوسف بلايلي الدقيقة (49)، قبل أن يعززها محمد خبراني بالهدف الثاني (د:57) ليضيف بعدها بدقيقة سلمان المؤشر الهدف الثالث، وعند الدقيقة (77) اختتم لوكاس ليما النتيجة بالهدف الرابع، معلناً وصول الأهلي لدور الـ32.
وفي المواجهات الأخرى تجاوز الوحدة مضيفه الشرق بهدفين مقابل هدف، وبنفس النتيجة تغلب أبها على مضيفه القيصومة، بينما تجاوز المجزل على أرضه وبين جماهيره منافسه طويق (3/1)، وتغلب الجيل على الأنوار (2/1)، فيما حقق الروضة مفاجأة بإقصائه القادسية على أرضه وبين أنصاره (2/1).
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