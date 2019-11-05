الوردي والقحطاني يجتازان دورة الدراسات الدولية للكرة الطائرة

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جدة - خالد شويل - صالح محفوظ الغامدي (جدة) في إطار سياسة اتحاد كرة الطائرة لتطوير الحكام، اجتاز الحكمان السعوديان عبدالله الوردي ومنصور القحطاني دورة الدراسات الدولية التي أقيمت في الصين تايبيه. في إطار سياسة اتحاد كرة الطائرة لتطوير الحكام، اجتاز الحكمان السعوديان عبدالله الوردي ومنصور القحطاني دورة الدراسات الدولية التي أقيمت في الصين تايبيه. وأكد رئيس لجنة الحكام عضو الاتحاد السعودي للكرة الطائرة عبدالله العدوان، أن اللجنة تسعى لإيجاد قاعدة صلبة من الحكام على مستوى المناطق، وقال: «يشهد التحكيم تطوراً كبيراً على المستويين الداخلي والخارجي من خلال استقطاب العديد من الكوادر العالمية والمحاضرين المتخصصين في قانون لعبة الكرة الطائرة على مستوى الاتحاد الدولي والآسيوي، وسبق أن استقطبت اللجنة رئيس لجنة الحكام بالاتحادين الدولي والآسيوي، واليوم نعيش فرحة كبيرة بعد نجاح منصور القحطاني وعبدالله الوردي في اختبارات الدراسات الدولية لينضما لقائمة الحكام الدوليين، ونحن في اللجنة نتابع جميع الحكام في مختلف المناطق ومن يستحق الترشح للدراسات الدولية سيأخذ فرصته». وقدم العدوان شكره وتقديره لرئيس الاتحاد الدكتور إبراهيم البابطين وزملائه أعضاء المجلس على دعمهم التحكيم والحكام في المملكة.



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