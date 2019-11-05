اتحاد المكفوفين يعلن تفاصيل بطولة العالم لرفع الأثقال في مؤتمر صحفي...

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وعبر أحمد عوين عن سعادته البالغة باستضافة مصر بطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين رقم 14 وأيضا إستضافة البطولة الأفريقية الأولى، مشيراً إلى أن اللاعبين سوف يبذلون جهداً كبيراً من أجل تحقيق ميداليات لمصر خلال البطولتين.
وأشار رئيس الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين إن البطولة سوف تضُم بها 12 دولة مختلفة وهم [ تركيا - روسيا - اوكرانيا - التشيك - اليابان - ليبيا - زيمبابوي - الهند - جورجيا - فنزويلا - نيجيريا ] بجانب المنتخب الوطني المصري.
وأكد عوين إن هذا الرقم يعد قياسيا في تاريخ البطولة، حيث تشهد البطولة للمرة الأولى مشاركة هذا العدد من المنتخبات وهو الأكبر في تاريخ النسخ الماضية من بطولات العالم، وسوف تضم أيضاً 88 لاعب من الدول المشاركة، وسوف تكون اوكرانيا هي الدولة التي تشارك بأكبر عدد في هذة النسخة خلف مصر ببعثة قوامها 19 لاعب.
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