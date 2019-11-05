شكرا لقرائتكم المنتخب الأولمبي يواصل الاستعداد لضربة البداية أمام مالي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
من جانبه أكد غريب أنه لا يفكر سوي في مواجهة مالي في المباراة الافتتاحية التي نسعي من خلالها لتحقيق الفوز وقطع خطوة نحو تحقيق الهدف
وأضاف غريب ان كل المنتخبات التي تقع في مجموعتنا كلها جيدة والمستويات متقاربة جدا بين الفرق الأربعة، وباذن الله سنقدم الأداء الذي يرضي طموح الجميع.
وقال غريب ان الجميع سواء جهاز فني أو لاعبين مقدر المسئولية وباذن الله سنكون عند حسن الظن.
وكان عمرو الجنايني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قد اجري اتصالا هاتفيا للاطمئنان علي سير الاستعدادات وهو اتصال يومي بالمدير الفني هدفه المؤازرة والدعم.
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