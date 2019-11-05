شكرا لقرائتكم الجنايني : نعمل للمصلحة العامة فقط ونستهدف تطوير الكرة المصرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد عمرو الجناينى رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا مع عدد من أعضاء الجمعية العمومية لأندية القسمين الثانى والثالث فى حضور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة و محمد فضل ور احمد عبد الله عضوي اللجنة ووليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذى للاتحاد

أكد الجناينى لأعضاء العمومية أنه يعمل منذ توليه المسؤليه للمصلحة العامة فقط بدون النظر لاى مصالح شخصية على الاطلاق وان اللجنة هى المسؤل عن تطوير لعبة كرة القدم طبقا لتكليف الفيفا .

واشار عمرو الجناينى إلى ان كرة القدم اخذت منحة كبيرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتطوير كرة القدم بما يليق بتاريخ مصر الحاضر والمستقبل ويجب علينا جميعا استغلال هذه الفرصة الذهبية ولذلك اللجنة تعمل ليل نهار من اجل المصلحه العامة .

واكد عمرو الجناينى على عدم خوضه الانتخابات مستقبلا ومعه أعضاء اللجنة المؤقتة حتى ولو أتاحت اللوائح لهم ذلك ، قائلا: أحترم كل أعضاء الجمعية العمومية كما أن مقر الاتحاد هو البيت الكبير لهم، وأشار رئيس لجنة إدارة الاتحاد للحضور إلى أنه لم يسع لتأجيل الجمعية العمومية العادية التى كان مقرر انعقادها فى نهاية الشهر الماضى.

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كان الحضور قدناقشوا بعض الأمور الخاصة بتطوير كرة القدم المصرية ، حيث طلب رئيس اللجنة من الأعضاء تقديم اقتراحاتهم حتى يتم دراستها دراسة متأنيه ثم يتم الاعلان عن الأسباب الخاصه بقبولها أو عدم قبولها بشفافية تامة

من جهته أكد جمال محمد على نائب رئيس اللجنة على أن سبب تأجيل الجمعية العمومية العادية تم طبقا لخطاب اللجنه الاوليمبية المنوط بها اعتماد الجمعيات العموميه للاتحادات والاندية.

وكان ممثلو الجمعية العمومية برئاسة سمير موسى رئيس نادى الزرقا طالبو اللجنة بضرورة اعادة النظر فى انعقاد الجمعية العموميه العادية خلال الفترة المقبلة .