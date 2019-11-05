البدري يعفي لاعبي الزمالك من المران الجماعي للمنتخب ببرج العرب...

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جدة - عمرو شويل أعفى الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري لاعبي الزمالك من المشاركة في المران الجماعي للفراعنة اليوم الثلاثاء خلال المران الذي اقيم علي ملعب برج العرب بالاسكندرية. واكتفي رباعي الزمالك احمد سيد زيزو ومحمود علاء وعبد الله جمعه والحارس محمد عواد بخوض تدريبات تأهيلية على هامش المران الأول للفراعنة في المعسكر الحالي. قبل ان يضطر الاخير للمشاركة بعد اصابة مخمد الشناوي. Advertisements ويستعد المنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى لمواجهتى كينيا وجزر القمر يومى 14 و18 نوفمبر الجارى فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 فى الكاميرون. واختار البدرى 32 لاعبا للمعسكر هم محمد الشناوي (الاهلي ) محمد عوّاد (الزمالك ) محمد بسام (طلائع الجيش) احمد فتحي (الاهلي ) رجب بكار (بيراميدز) محمد هاني (الاهلي ) عبدالله جمعه( الزمالك ) محمود وحيد (الاهلي ) محمد حمدي (بيراميدز ) محمود علاء (الزمالك ) رامي ربيعه (الاهلي ) باهر المحمدي (الاسماعيلي ) أحمد أيمن منصور (بيراميدز ) طارق حامد (الزمالك ) عمرو السولية (الاهلي ) حمدي فتحي ( الاهلي ) عمر جابر( بيراميدز ) عبدالله السعيد (بيراميدز ) محمد مجد افشه (الاهلي ) حسين الشحات (الاهلي ) احمد السيد زيزو (الزمالك ) محمد فاروق (بيراميدز ) اسلام عيسي (بيراميدز ) حسام حسن (سموحة ) مروان حمدي (وادي دجله) احمد جمعه (المصري ) أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي ) محمد النني (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي ) محمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي).

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