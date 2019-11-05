شكرا لقرائتكم أهلي جدة يحبط مفاجأة الجندل ويتأهل إلى الدور التالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أحبط أهلي جدة مفاجأة ضيفه الجندل بعدما اكتسحه ، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، ليتأهل لدور 32 والذي رافقه لذات الدور فريقي الجيل والروضة عقب فوزهما على الأنوار والقادسية بنفس النتيجة 2-1، في الدور 64 لكأس الملك.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" أحبط أهلي جدة مفاجأة ضيفه الجندل "درجة ثانية" بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز 4-1.

وقدّم الجندل أداءً مميزاً في الشوط الأول إذ كانت له أسبقية التسجيل عند الدقيقة 23 بهدف سجله لاعبه فهد فالح لذي استغل كرة عائدة من البوسني أرفين زوكانوفيتش ليسدد الكرة التي استقرت في شباك الحارس محمد العويس.

وواصل الضيوف هجومهم وسنحت لهم فرصة محققة للمهاجم الغيني محمد كاسولا الذي تلقى تمريرة مميزة مم زميله ساجر الشمري ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس محمد العويس الذي تصدى لها بصعوبة.

وأهدر المالي سامبا ديالو مهاجم الجندل هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله فهد فالح ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وبعد مرور نصف ساعة فرض الأهلي سيطرته ونجح لاعبه التونسي يوسف بلايلي بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 45+3 بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله حسين المقهوي ليواجه المرمى ويسدد الكرة استقرت في شباك الجندل.

Advertisements

وفي الشوط الثاني واصل الأهلي سيطرته وتمكن مهاجمه سلمان مؤشر من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 58 بعدما حول عرضية زميله البرازيلي ليما برأسه في شباك الضيوف.

ولم يتوقف هجوم الأهلي وتمكن قائده حسين المقهوي بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 60 بعدما أكمل تمريرة زميله الجزائري يوسف بلايلي بقدمه في شباك الحارس عبدالمجيد الثنيان.

وعند الدقيقة 78 اختتم البرازيلي ليما لاعب الأهلي أهداف فريقه بتسجيل الهدف الرابع بعدما سدد كرةً قوية استقرت في شباك الحارس عبدالمجيد الثنيان.

وعلى ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء تأهل الجيل إلى الدور 32 عقب فوزه على ضيفه الأنوار 2-1.

وسجّل هدفي الجيل لاعبيه خالد الدوسري "23" وابراهيم بسام "95"في حين سجّل هدف الأنوار الوحيد لاعبه زيد العثمان "87".

وفي الخبر تمكن فريق الروضة "درجة ثانية" من حجز مقعده في دور 32 عقب فوزه أمام مضيفه القادسية "متصدر دوري الدرجة الأولى" 2-1.

وسجّل هدفي الروضة زياد الجمال "14"، ومدافعه المصري أحمد سعيد سيف الدين "84"، وسجّل هدف القادسية الوحيد لاعبه إبراهيم الشعيل عن طريق ركلة جزاء.