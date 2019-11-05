شكرا لقرائتكم غوميش يغادر المستشفى بعد نجاح عمليته الجراحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء أن لاعب وسطه البرتغالي الدولي اندري غوميش خرج من المستشفى بعد ساعة من خضوعه لجراحة لعلاج كسر في الكاحل الأيمن، مشيراً إلى أن العملية سارت بشكل جيد.

وأكد إيفرتون في بيانه: بعد العملية الناجحة يوم الاثنين، أندري غوميش خرج من المستشفى وسيواصل العلاج التأهيلي تحت قيادة الجهاز الطبي لإيفرتون.

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وتعرض غوميش لإصابة مروعة إثر تدخل عنيف من جانب هيونغ مين سون لاعب توتنهام خلال مباراة الفريقين يوم الأحد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ولدى انطلاق غوميش بالكرة، تدخل سون في محاولة لإيقافه وهو ما أسفر عن التحام غوميش بقوة مع سيرج أورييه مدافع توتنهام، ليسقط لاعب إيفرتون مصابا بكسر في الكاحل في الدقيقة 79.

وخرج البرتغالي الدولي غوميش من الملعب محمولا على المحفة وجرى نقله على الفور إلى المستشفى، بينما وقف اللاعبون في حالة تأثر شديد وانخرط سون في البكاء إثر تسببه في الإصابة ولم يبد اهتماما كبيرا بحصوله على البطاقة الحمراء والطرد.