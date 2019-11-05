بث مباشر لمباراة ليفربول وجينك في دوري أبطال أوروبا

في إطار حرص موقع "" على تقديم خدمة إخبارية مميزة لقراءه ومتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لمباراة ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه نجم منتخب مصر محمد صلاح، وجينك البلجيكي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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