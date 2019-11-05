محمد صلاح أساسياً في تشكيل ليفربول أمام جينك بدوري أبطال أوروبا

أعلن المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب عن تشكيلة فريقه التي سيخوض بها مباراته أمام جينك البلجيكي، في المباراة التي ستنطلق في تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت التشكيلة تواجد نجم منتخب مصر محمد صلاح، بجانب عدة تغييرات خاصة على المستوى الهجومي.

وفضل المدير الفني الألماني إراحة كل من البرازيلي فيرمينو والسنغالي ساديو ماني وإبقاءهم على مقاعد البدلاء.

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وقبل مواهة ليفربول اليوم، خسر جينك البلجيكي في 7 مباريات وتعادل في 8 لقاءات بمسابقة دوري أبطال أوروبا قبل مواجهة ليفربول مساء اليوم.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، خلف فريق نابولي الإيطالي المتصدر بفارق نقطة واحدة، فيما يحتل جينك المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

ويسعى ليفربول لتكرار تفوقه على جينك بعدما تمكن من تحقيق الفوز بنتيجة 4 – 1 فى المباراة التى جمعت بينهما منذ أسبوعين في بلجيكا ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات.