مشادات عقب قمة كرة السلة المصرية بين الاهلي والزمالك









اسماء السيد - شهدت مباراة الاهلي والزمالك في دور الـ16 لمسابقة كأس مصر لكرة السلة الثلاثاء بصالة الامير عبد الله الفيصل بالنادي الاهلي، مشادات حامية في الثواني الاخيرة من زمن المباراة بين لاعبي الزمالك وجهازهم الفني وعدد من لاعبي الاهلي.

ووقعت المشكلة بسبب حركة استعراضية قام بها لاعب الاهلي إيهاب أمين بتمرير الكرة من بين قدمي مصطفى مشعل لاعب الزمالك استفزت زملاءه بالفريق.

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وحاول لاعبو الزمالك ضرب أمين بعد صافرة نهاية المباراة، وتطور الامر الى استخدام مقاعد البدلاء والحكام ومراقب المباراة مما استدعى تدخل امن النادي الاهلي ثم رجال الشرطة المصرية للتفرقة بين لاعبى الفريقين، خصوصا بعد تعرض بعضهم لجروح سطحية وكدمات.

وكانت المباراة قد انتهت بفوز الاهلي بنتيجة 92-80 وخروج الزمالك من المسابقة.

وشهدت المباراة انسحاب لاعبي الزمالك ثلاث مرات بقرار من جهازهم الفني بقيادة عصام عبد الحميد، اعتراضا على زيادة اعداد جماهير الاهلي داخل الصالة عن العدد المحدد من قبل الامن بحضور 50 مشجعا لكل فريق. وفي كل مرة قرر مراقب المباراة اخراج الاعداد الزائدة من جماهير الاهلي.