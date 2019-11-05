توخل يرفض التحدث عن رحيل محتمل إلى بايرن ميونيخ









اسماء السيد - أكد الالماني توماس توخل مدرب باريس سان جرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم الثلاثاء، انه "لا يمكن ان يفكر ولو لدقيقة باي ناد آخر"، ردا على ما تناقلته شبكة سكاي الالمانية بأنه رفض عرضا من بايرن ميونيخ الالماني للحلول بدلا من الكرواتي نيكو كوفاتش الذي أعفي من منصبه الأحد بسبب النتائج السيئة مؤخرا.

ونفى توخل أي اهتمام على المدى القصير ببايرن ردا على سؤال حول امكانية رحيله الى بافاريا على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده سان جرمان قبل مباراته امام كلوب بروج البلجيكي، ضمن منافسات المرحلة الرابعة من دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا.

وقال "الامر لا يهمني لاني مدرب باريس سان جرمان. لديّ عقد للعام المقبل. لا يمكنني ان افكر ولو لدقيقة بأي ناد آخر".

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ويأتي تصريح توخل غداة اعلان المدرب الهولندي إريك تن هاغ بقاءه مع فريقه الحالي أياكس أمستردام هذا الموسم، بعد طرح وسائل إعلام ألمانية اسمه من ضمن أبرز المرشحين لخلافة كوفاتش على رأس الإدارة الفنية لبايرن ميونيخ.

واكدت سكاي أن توخل "مدرب باريس سان جرمان رفض الارتباط الفوري"، بعدما كانت قد ذكرت أن مديري النادي البافاري تواصلوا مع مدرب بوروسيا دورتوند السابق (2015 -2017).

وكان اسم توخل متداولا بقوة في اوساط رئيس نادي بايرن كارل-هاينتس رومينيغه في بداية عام 2018، عندما كان الاخير يبحث عن خلف للمخضرم يوب هاينكس.

غير أن تأخر النادي البافاري في حسم المسألة دفع توخل للتعاقد مع سان جرمان خلفا للاسباني أوناي إيمري، قبل أن يمدد عقده حتى عام 2021.