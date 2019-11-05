ديوكوفيتش وفيدرر في المجموعة ذاتها









اسماء السيد - أوقعت قرعة بطولة الماسترز الختامية لموسم محترفي كرة المضرب الثلاثاء، المصنفَين الثاني والثالث عالميا، الصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرر، في المجموعة ذاتها.

وتقام البطولة التي يشارك فيها أفضل ثمانية لاعبين في العالم، في لندن بين 10 تشرين الثاني/نوفمبر و18 منه، ويحمل لقبها الألماني ألكسندر زفيريف، بعد فوزه في المباراة النهائية لنسخة 2018 على ديوكوفيتش.

وتقام البطولة بنظام مجموعتين تضم كل منهما أربعة لاعبين، على أن يتأهل أفضل اثنين الى الدور نصف النهائي. وسيكون الإسباني المصنف أول عالميا رافايل نادال على رأس المجموعة الأولى ("مجموعة أندريه أغاسي")، وديوكوفيتش على رأس الثانية ("مجموعة بيورن بورغ").

ويأمل ديوكوفيتش في أن يتمكن في البطولة (1500 نقطة)، من العودة الى صدارة التصنيف العالمي التي فقدها هذا الأسبوع لصالح نادال (يبلغ الفارق بينهما حاليا 640 نقطة). وفي حال تمكن الصربي من ذلك، سيتمكن من معادلة الرقم القياسي الذي يحمله الأميركي بيت سامبراس، لجهة إنهاء العام في صدارة التصنيف للمرة السادسة.

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وبعد شكوك حول مشاركته في لندن بعد انسحابه بسبب إصابة في عضلات البطن قبل الدور نصف النهائي لدورة باريس للماسترز ألف نقطة السبت، أكد نادال الثلاثاء عزمه على المشاركة في البطولة الختامية.

وتوزعت المجموعتان على الشكل الآتي:

- مجموعة أندريه أغاسي: الإسباني رافايل نادال (الأول)، الروسي دانييل مدفيديف (الرابع)، اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس (السادس)، والألماني ألكسندر زفيريف (السابع).

- مجموعة بيورن بورغ: الصربي نوفاك ديوكوفيتش (الثاني)، السويسري روجيه فيدرر (الثالث)، النمسوي دومينيك تييم (الخامس)، والإيطالي ماتيو بيريتيني (الثامن).