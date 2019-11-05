رينار يستدعي 25 لاعبا لمواجهتي اوزبكستان والباراغواي









اسماء السيد - أعلن الفرنسي هيرفيه رينار المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن قائمة "الأخضر" استعدادًا لمواجهتي منتخب أوزبكستان ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ومنتخب الباراغواي الودية.

وتغادر بعثة المنتخب السعودي إلى العاصمة الأوزبكية طشقند يوم العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، حيث يلتقي المنتخب الأوزبكي في الرابع عشر منه على ملعب باختاكور المركزي، فيما يلتقي نظيره منتخب الباراغواي في التاسع عشر.

وغاب عن التشكيلة ثنائي الهلال عبدالله المعيوف وعلي البليهي وعودة زميلهما نواف العابد.

وخاض السعودية ثلاث مباريات ضمن المجموعة الرابعة، حيث تعادلت في الاولى امام اليمن 2-2، وفاز في الثانية على سنغافورة 3- صفر ثم تعادلت مع مضيفه المنتخب الفلسطيني صفر–صفر.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في مجموعته برصيد 5 نقاط خلف منتخب اوزبكستان الذي يحتل الصدارة (6).

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وسيغيب عن مباراة باراغواي لاعبو الهلال الدوليون بعدما وافق رينار على تفريغهم لخوض ذهاب نهائي دوري ابطال آسيا أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني السبت المقبل، بناء على طلب تقدمت به إدارة نادي الهلال بالسماح للاعبي الفريق بالعودة إلى ناديهم بعد نهاية مباراة الأخضر أمام أوزبكستان.

وضمت قائمة الأخضر 25 لاعبًا على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد العويس، فواز القرني، أمين بخاري.

الدفاع: عبدالله مادو، زياد الصحفي، محمد خبراني، حسان تمبكتي، ياسر الشهراني، سعود عبدالحميد، محمد البريك، عبدالرحمن العبيد.

خط الوسط: عبدالله الخيبري، عبدالله عطيف، عبدالرحمن الدوسري، عبدالآله المالكي، سلمان الفرج، سالم الدوسري، يحيى الشهري، عبدالعزيز البيشي، عبدالفتاح عسيري، نواف العابد.

الهجوم: هتان باهبري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان، هارون كمارا.