فليك يعيد مولر ومارتينيز إلى تشكيلة بايرن الأساسية









اسماء السيد - أكد هانز-ديتر فليك المدرب الموقت لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم أن الثنائي توماس مولر والإسباني خافي مارتينيز سيشاركان كأساسيين في المباراة ضد الضيف أولمبياكوس اليوناني الأربعاء في الجولة الرابعة للمجموعة الثانية في مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وتولى المدرب المعروف باسم "هانزي" مهام تدريب الفريق البافاري بعد إعفاء الكرواتي نيكو كوفاتش الأحد بسبب النتائج السيئة.

وقال فليك الذي عمل مساعدا لكوفاتش، في مؤتمره الصحافي عشية المباراة القارية "خافي مارتينيز وتوماس مولر سيلعبان"، موضحاً أن الإسباني سيلعب في مركز قلب الدفاع.

وسيكون بايرن الحاصل على العلامة الكاملة من المباريات الثلاث الأولى، على موعد مع التأهل إلى دور الـ16 في المسابقة فيما لو فاز على ضيفه، علماً أنه عانى في مباراة الذهاب للخروج متفوقا 3-2.

وأعفي كوفاتش (48 عاما) من منصبه الأحد غداة الخسارة المذلة التي تلقاها بايرن أمام اينتراخت فرانكفورت بنتيجة 1-5 في المرحلة العاشرة من البوندسليغا، وكانت الأسوأ له في الدوري المحلي منذ عام 2009.

وبينما اعتمد كوفاتش بشكل كبير على إبقاء مولر (30 عاما) ومارتينيز (31 عاما) على مقاعد البدلاء، أكد فليك رغبته في الاستفادة من تجربة "المحاربين القدامى" الذين ساعدوا بايرن على الفوز بثلاثية دوري أبطال أوروبا والبوندسليغا وكأس ألمانيا عام 2013.

ويطمح المساعد السابق ليواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا، لاستجابة فورية من نجوم فريقه في مباراة أولمبياكوس للعودة الى النتائج الإيجابية.

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وقال "بالطبع، لا يمكنك تغيير كل شيء على الفور، ولكن الأمر يتعلق أيضا بالتشكيلة مع تعديل أو اثنين في الخطة التكتيكية".

وأضاف "كان نيكو يقدر توماس كلاعب، فهو مهم بالنسبة للنادي وفاز معه بكل شيء. يمكنه استيعاب الفريق ككل وقيادته (...) يحتاج الفريق إلى أن يكون نشطا ويأخذ زمام المبادرة، ونحتاج إلى إظهار الجودة التي لدينا في الفريق".

وأكد هانزي أن هذا ينطبق على كل اللاعبين، وليس فقط القائد حارس المرمى مانويل نوير أو المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل 20 هدفا في 16 مباراة في مختلف المسابقات حتى الآن هذا الموسم.

من جهته، أكد لاعب خط الوسط يوشوا كيميش أن مهمة المدرب الموقت لن تكون سهلة "فهو لم يحظ بالكثير من الوقت، المسؤولية الرئيسية الآن تقع على عاتقنا"، في إشارة الى اللاعبين، مضيفا "علينا أن نحفز أنفسنا معا، لم يعد هناك عذر لأي شخص، لم تعد هناك حجة المدرب".

وكان أولي هونيس، رئيس النادي المتوج بطلا للدوري الألماني في المواسم السبعة الماضية، قد أكد في تصريحات صحافية أن الفريق سيمهل نفسه لما يصل الى ثلاثة أسابيع لإيجاد بديل لكوفاتش.

وسيخوض بايرن مباراة ثانية في عهدة هانزي أيضاً قبل فترة التوقف الدولية، باستضافة وصيفه في الموسم الماضي بوروسيا دورتموند، السبت في المرحلة الحادية عشرة من الدوري المحلي.

ويحتل بايرن المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، متخلفاً عن بوروسيا مونشنغلادباخ بفارق أربع نقاط.