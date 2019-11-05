بريشيا يعين غروسو مدربا

اسماء السيد - أعلن نادي بريشيا الذي يحتل المركز ما قبل الأخير في ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، الثلاثاء تعيين المدافع السابق فابيو غروسو المتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2006، مدربا جديدا له.
وكان صاحب المركز التاسع عشر قد أقال مدربه السابق أوجينيو كوريني عقب الخسارة أمام هيلاس فيرونا 1-2 الأحد في المرحلة الحادية عشرة.
وكانت هذه الهزيمة السابعة في عشر مباريات خاضها حتى الآن.
وستكون المباراة الأولى لغروسو (41 عاما) على أرض بريشيا ضد تورينو السبت في المرحلة الثانية عشرة.
وبدأ الظهير الأيسر السابق لإنتر ويوفنتوس مسيرته التدريبية مع الفئات العمرية في نادي "السيدة العجوز"، قبل الإشراف على باري (درجة ثانية).
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