شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف بطولة العالم لرياضات المكفوفين برقم قياسى فى عدد المشاركين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين برئاسة أحمد عوين مؤتمرًا صحفيًا اليوم من أجل الكشف عن تفاصيل بطولة العالم لرفع الأثقال المقبلة والبطولة الأفريقية لرفع الأثقال والبنش للمكفوفين، حيث تستضيف مصر البطولتين خلال الفترة ما بين 15 إلى 22 نوفمبر المقبل.

عبر أحمد عوين عن سعادته البالغة باستضافة مصر بطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين رقم 14 وأيضا استضافة البطولة الأفريقية الأولى، مشيرًا إلى أن اللاعبين سوف يبذلون جهدًا كبيرًا من أجل تحقيق ميداليات لمصر خلال البطولتين.

أشار رئيس الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين إن البطولة سوف تضُم بها 12 دولة مختلفة وهم - روسيا - أوكرانيا - التشيك - اليابان – ليبيا - تركيا - زيمبابوي - الهند - جورجيا - فنزويلا - نيجيريا بجانب المنتخب الوطني المصري.

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أكد عوين أن هذا الرقم يعد قياسيًا في تاريخ البطولة، حيث تشهد البطولة للمرة الأولى مشاركة هذا العدد من المنتخبات وهو الأكبر في تاريخ النسخ الماضية من بطولات العالم، وسوف تضم أيضًا 88 لاعب من الدول المشاركة، وسوف تكون اوكرانيا هي الدولة التي تشارك بأكبر عدد في هذه النسخة خلف مصر ببعثة قوامها 19 لاعب.