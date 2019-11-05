شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يواصل الاستعداد لضربة البداية أمام مالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل 72 ساعة من انطلاق الأمم الافريقية تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر اعتبارًا من 8 إلى 22 نوفمبر الحالي أصبح المنتخب الأولمبي جاهزًا لمواجهة مالي في مستهل مشواره بالبطولة، حيث أدى الفريق مرانًا قويًا باستاد القاهرة تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب وظهر فيه جميع اللاعبين بمستوى جيد بعث الطمأنينة في نفس الجهاز الفني علي سير التدريبات وأن اللاعبين وصلوا للمستوى المطلوب.

من جانبه أكد غريب أنه لا يفكر سوى في مواجهة مالي في المباراة الافتتاحية التي نسعي من خلالها لتحقيق الفوز وقطع خطوة نحو تحقيق الهدف.

وأضاف غريب أن كل المنتخبات التي تقع في مجموعتنا كلها جيدة والمستويات متقاربة جدًا بين الفرق الأربعة، وبإذن الله سنقدم الأداء الذي يرضي طموح الجميع.

وقال غريب إن الجميع سواء جهاز فني أو لاعبين مقدر المسئولية وبإذن الله سنكون عند حسن الظن.

وكان عمرو الجنايني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قد أجرى اتصالاً هاتفيًا للاطمئنان علي سير الاستعدادات وهو اتصال يومي بالمدير الفني هدفه المؤازرة والدعم.

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