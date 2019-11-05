شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجناينى لأعضاء الجمعية العمومية: نعمل للمصلحة العامة فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مساء اليوم عمرو الجناينى رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعًا مع عدد من أعضاء الجمعية العمومية من أندية القسمين الثاني والثالث في حضور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة ومحمد فضل وأحمد عبد الله عضوي اللجنة ووليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد.

وأكد عمرو الجناينى للحضور أنه يعمل منذ توليه المسئولية للمصلحة العامة فقط بدون النظر لأى مصالح شخصية على الإطلاق وأن اللجنة هي المسئولة عن تطوير لعبة كرة القدم طبقًا لتكليف الفيفا.

وأشار عمرو الجناينى إلى أن كرة القدم أخذت منحة كبيرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتطوير كرة القدم بما يليق بتاريخ مصر الحاضر والمستقبل ويجب علينا جميعًا استغلال هذه الفرصة الذهبية ولذلك اللجنة تعمل ليل نهار من أجل المصلحة العامة.

وأكد عمرو الجنايني عدم خوضه الانتخابات مستقبلا ومعه في ذلك أعضاء اللجنة حتى حال أتاحت اللوائح لهم ذلك، وقال: أحترم كل أعضاء الجمعية العمومية كما أن مقر الاتحاد هو البيت الكبير لهم، وأشار رئيس لجنة إدارة الاتحاد للحضور إلى أنه لم يسع لتأجيل الجمعية العمومية العادية التى كان مقررًا انعقادها فى نهاية الشهر الماضى.

وكان الحضور قد ناقشوا بعض الأمور الخاصة بتطوير كرة القدم المصرية، حيث طلب رئيس اللجنة من الأعضاء تقديم اقتراحاتهم حتى يتم دراستها دراسة متأنية ثم يتم الإعلان عن الأسباب الخاصة بقبولها أو عدم قبولها بشفافية تامة.

من جهته أكد جمال محمد على نائب رئيس اللجنة أن سبب تأجيل الجمعية العمومية العادية تم طبقًا لخطاب اللجنة الأولمبية المنوط بها اعتماد الجمعيات العمومية للاتحادات والأندية.

وكان ممثلو الجمعية العمومية برئاسة سمير موسى رئيس نادى الزرقا طالبوا اللجنة بضرورة إعادة النظر في انعقاد الجمعية العمومية العادية خلال الفترة المقبلة.

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