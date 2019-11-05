شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يبدأ تدريباته ببرج العرب استعدادًا لليبيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تدريبه الأول مساء اليوم بملعب برج العرب الرئيسي في إطار المعسكر المغلق الذي انطلق ببرج العرب بمشاركة 19 لاعبًا استعدادًا للقاء ليبيريا الودي يوم الخميس المقبل في إطار التحضيرات للقائي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر الحالي ضمن تصفيات الأمم الأفريقية.

واتسم المران بالقوة والحماس واستمر لمدة ساعة ونصف الساعة، حيث خضع اللاعبون لوحدات مختلفة طبقًا للجدول التدريبي المعد لكل لاعب.

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وكان الجهاز الفني بقيادة حسام البدري قد أعفى لاعبي الزمالك من المران الجماعي للمنتخب.

واختار البدرى 32 لاعبا للمعسكر هم محمد الشناوى (الأهلى) محمد عوّاد (الزمالك) محمد بسام (طلائع الجيش) أحمد فتحى (الأهلى)، رجب بكار (بيراميدز) محمد هانى (الأهلى) عبد الله جمعة (الزمالك)، محمود وحيد (الأهلى) محمد حمدى (بيراميدز) محمود علاء (الزمالك)، رامى ربيعة (الأهلى) باهر المحمدى (الإسماعيلى) أحمد أيمن منصور (بيراميدز) طارق حامد (الزمالك)، عمرو السولية (الأهلى) حمدى فتحى (الأهلى) عمر جابر (بيراميدز)، عبد الله السعيد (بيراميدز) محمد مجد افشه (الأهلى)، حسين الشحات (الأهلى) أحمد السيد زيزو (الزمالك)، محمد فاروق (بيراميدز) اسلام عيسى (بيراميدز) حسام حسن (سموحة) مروان حمدى (وادى دجله) احمد جمعة (المصرى)، أحمد حجازى (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى) محمد الننى (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزى) محمود عبد المنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالى).