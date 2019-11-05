صور.. الجونة يودع ويل رويال المعد البدنى للفريق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وعمل رويال ضمن الجهاز الفني لنادي الجونة منذ الموسم الماضي وارتبط بعلاقات وطيدة مع اللاعبين والجهاز الفني الذي أقام احتفالية بسيطة للتعبير عن امتنانهم لما قدمه من مجهود كبير طوال فترة عمله مع الفريق.

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