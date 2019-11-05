شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يعتمد فوز الأهلى على الزمالك فى كأس السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد اتحاد كرة السلة فوز الأهلى على الزمالك فى منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر التى أقيمت بصالة عبد الله الفيصل بالجزيرة. ونشر الاتحاد عبر الصفحة الرسمية نتيجة المباراة للتأكيد على أن أحداث الشغب التى شهدها اللقاء كانت عقب نهاية المباراة . Advertisements وشهدت المباراة اشتباكًا بين الجماهير واللاعبين داخل الصالة بعد أن استعرض ايهاب أمين لاعب الأهلى مهاراته خلال المباراة ما أدى للاستفزاز لاعبى الزمالك . كانت الجماهير قد تساءلت عن احتساب نتيجة المباراة للأهلى من عدمه خاصة أن الاشتباك كان قبل نهاية المباراة بـ6 ثوان إلا أن مسئولي الاتحاد أكدوا أن ساعة الوقت داخل الصالة كانت مستمرة والحكم لم يطلق صافرته إلا بعد نهاية اللقاء .

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