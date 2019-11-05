شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء لاعبي الزمالك من المران الجماعي في المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعفى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري لاعبي الزمالك من المشاركة في المران الجماعي والتقسيمة اليوم الثلاثاء في التدريب الذي أقيم علي ملعب برج العرب بالإسكندرية. واكتفي رباعي الزمالك أحمد سيد زيزو ومحمود علاء وعبد الله جمعة والحارس محمد عواد بخوض تدريبات تأهيلية على هامش المران الأول للفراعنة في المعسكر الحالي. قبل أن يضطر الأخير للمشاركة بعد إصابة مخمد الشناوي. Advertisements ويستعد المنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى لمواجهتى كينيا وجزر القمر يومى 14 و18 نوفمبر الجارى فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 فى الكاميرون. واختار البدرى 32 لاعبا للمعسكر هم محمد الشناوي (الأهلي) محمد عوّاد (الزمالك) محمد بسام (طلائع الجيش) أحمد فتحي (الأهلي) رجب بكار (بيراميدز) محمد هاني (الأهلي) عبد الله جمعة (الزمالك) محمود وحيد (الأهلي) محمد حمدي (بيراميدز) محمود علاء (الزمالك) رامي ربيعة (الأهلي) باهر المحمدي (الإسماعيلي) أحمد أيمن منصور (بيراميدز) طارق حامد (الزمالك) عمرو السولية (الأهلي) حمدي فتحي (الأهلي) عمر جابر(بيراميدز) عبدالله السعيد (بيراميدز ) محمد مجد افشه (الاهلي ) حسين الشحات (الاهلي ) احمد السيد زيزو (الزمالك ) محمد فاروق (بيراميدز ) اسلام عيسي (بيراميدز ) حسام حسن (سموحة ) مروان حمدي (وادي دجله) احمد جمعه (المصري ) أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي ) محمد النني (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي ) محمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي).

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