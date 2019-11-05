السلة يحقق فى أحداث قمة الأهلى والزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة أنه سيتم التحقيق في الأحداث التى شهدتها مباراة الأهلي والزمالك في دور الـ16 ببطولة كأس مصر من اشتباك بين الجماهير واللاعبين عقب نهاية اللقاء.
وأضاف عبد المطلب أنه سيتم التحقيق بعد استلام التقرير من مراقب وحكم المباراة.
وشهدت مباراة قمة السلة اشتباك بين جماهير الناديين وكذلك الأجهزة الفنية واللاعبين ما أدى إلى أعمال شغب واشتباكات داخل صالة الملك عبد الله بمقر النادى الأهلى بالجزيرة.
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