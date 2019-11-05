تعليق اتحاد السلة على واقعة لاعب الأهلي بمباراة الزمالك (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- جهاد عرابي:

أكد محمد عبدالمطلب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، أن ما قام به إيهاب أمين لاعب النادي الأهلي بمباراة الزمالك في الكأس تصرف "عادي" لكن توقيته خاطئ.

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 92-80 في مباراة دور الـ16 لمسابقة كأس مصر.

وشهدت صالة النادي الأهلي أحداثا مؤسفة بعد نهاية المباراة بسبب قيام إيهاب أمين بتمرير الكرة في الثانية الأخيرة بين أقدام مصطفى مشعل لاعب الزمالك.

وقال عبدالمطلب في تصريحات لـ"الخليج 365" "ما فعله إيهاب أمين أمر عادي في كرة السلة لكن بالطبع توقيته خاطئ بسبب الشد والجذب خلال المباراة مما استفز لاعبي الزمالك".

وأكمل "لاعبو الزمالك شعروا بأن لاعب الأهلي يٌقلل منهم لهذا حدثت الاشتباكات، لم ينتج أي ضرر في النهاية".

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واستمر "ننتظر تقرير كامل عن المباراة من طاقم الحكام، وسنقوم بالتحقيق في كل الأمور ونصدر القرارات النهائية".

وصرح "كان هناك أعداد زائدة من جماهير الأهلي تسببت في اعتراضات الزمالك، كان هناك تدخل محترم من النادي الأهلي واحتوى الموقف وقام بإخراج الجماهير".

وأشار "بعض من جماهير الأهلي عادت لهذا اعترض مسؤولي الزمالك مجددا".

واختتم تصريحاته قائلا "المباراة بشكل عام جيدة على المستوى الفني، كل فريق درس الأخر بشكل مميز".