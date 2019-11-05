سلافيا برجا يبعثر أوراق برشلونة في تشامبيونز ليج

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

فرض فريق سلافيا براج التشيكي التعادل السلبي على مضيفه برشلونة الإسباني اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة السادسة.

ولاحت للفريقين العديد من الفرص المحققة لكن الأفضلية كانت من نصيب برشلونة الذي فرض سيطرته على مجريات اللعب في أغلب أوقات المباراة لكن لاعبيه افتقدوا إلى الدقة في اللمسة الأخيرة.

ورفع رصيد براج رصيده إلى نقطتين ليظل في مؤخرة ترتيب المجموعة السادسة لدوري الأبطال، بينما ظل برشلونة في الصدارة برصيد ثمان نقاط.

ويتبقى لبرشلونة مباراتين في دور المجموعات، حيث يستضيف بروسيا دورتموند الألماني في الجولة الخامسة، قبل أن يخرج لملاقاة إنتر ميلان الإيطالي بالجولة الأخيرة.

ويحتل إنتر المركز الثاني في المجموعة حاليًا برصيد أربع نقاط، متساويًا مع بروسيا دورتموند، قبل أن يلتقيا في الجولة الرابعة من المجموعات الأوروبية مساء اليوم، الثلاثاء.

Advertisements

وجاء تعادل برشلونة اليوم بعد ثلاثة أيام من هزيمته المفاجئة أمام مضيفه ليفانتي 1 /3 في الدوري الإسباني يوم السبت الماضي.

من جانبه، عزز فريق لايبزج الألماني موقعه في صدارة المجموعة السابعة لدوري أبطال أوروبا عبر الفوز على مضيفه زينيت سان بطرسبرج الروسي 2/ صفر.

وتقدم دييجو ديم بهدف للايبزج في الدقيقة 50 ثم أضاف مارسيل سابيتسر الهدف الثاني في الدقيقة 63.

ورفع لايبزج رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة السابعة وتوقف رصيد زينيت عند أربع نقاط في المركز الثالث.

وفي وقت لاحق اليوم يلتقي ليون الفرنسي صاحب المركز الثاني بأربع نقاط مع ضيفه بنفيكا البرتغالي الذي يحل في المركز الرابع بثلاث نقاط.

وحقق لايبزج فوزه الثالث في دور المجموعات مقابل هزيمة واحدة.