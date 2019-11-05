محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة: زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباريات اليوم الأول من الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. وانتظروا ملخصا للجولة فور نهايتها.. المجموعة الخامسة: ليفربول 1-1 جينك نابولي 1-1 سالزبورج المجموعة السادسة: برشلونة 0-0 سلافيا براج (انتهت) Advertisements بوروسيا دورتموند 0-2 إنتر ميلان المجموعة السابعة: زينيت 0-2 لايبزيج (انتهت) ليون 2-0 بنفيكا المجموعة الثامنة: تشيلسي 1-3 أياكس فالنسيا 0-1 ليل

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كانت هذه تفاصيل خبر مباشر دوري الأبطال.. تشيلسي 1-3 أياكس.. دورتموند 0-1 إنتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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