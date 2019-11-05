مباشر.. ليفربول 1 - 1 جينك.. ساماتا يتعادل من رأسية

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لاحداث مباراة ليفربول أمام جينك البلجيكي، في لقاء ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل ليفربول المركز المركز الثاني بالمجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط خلف نابولي المتصدر صاحب الـ 7 نقاط، بينما يتنزيل فريق جينك الترتيب برصيد نقطة واحدة.

ودخل ليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أرنولد، جوميز، فان دايك، ميلنر

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خط الوسط: فابينو، فينالدوم، كيتا

خط الهجوم: شامبرليون، أوريجي، صلاح

وبعد مرور 14 دقيقة، ترجم فيتالدوم سيطرته فريق ليفربول لهدف أول، مستغلا عرضية من الجانب الأيسر وسط خطأ دفاعي من جانب فريق جينك.

وكاد يسجل محمد صلاح الهدف الثاني لفريق ليفربول في الدقيقة 37، بعد تسلم كرة داخل منطقة الجزاء وصوبها قوية لكنها مرت بجوار القائم.

وتمكن فريق جينك من معادلة النتيجة في الدقيقة 41 عن طريق اللاعب ساماتا، مستغلا كرة عرضية وحولها برأسه في شباك الحارس اليسون.