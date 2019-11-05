بطل "كوبري السلة" بين الأهلي والزمالك يكشف لمصراوي كواليس الأزمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

أكد إيهاب أمين لاعب كرة السلة في النادي الأهلي أنه لم يكن يقصد استفزاز لاعبي الزمالك، مشيرا الى أن المهارة التي قام بها تحدث بشكل طبيعي في الـ"NBA" والدوري الأوروبي.

ونجح الأهلي في الفوز على الزمالك بدور الـ16 لكأس مصر بنتيجة 92-80.

وفي الثواني الأخيرة من المباراة، قام إيهاب أمين لاعب الأهلي، بتمرير الكرة من بين أقدام لاعب الزمالك مصطفى مشعل، لتحدث اشتباكات بين لاعبي الفريقين.

وقال إيهاب أمين في تصريحات لـ"يلا كورة" "لم أقم بأي أمر مستفز للاعبي الزمالك، المهارة التي فعلتها تحدث بشكل طبيعي في الـNBA وكذلك الدوري الأوروبي".

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وواصل تصريحاته قائلا "مندهش من رد فعل لاعبي الزمالك داخل الملعب والاشتباكات ومحاولة الاعتداء علي".

وصرح "الاحتكاكات في كرة السلة أمر طبيعي، واثق في التحكيم المصري".

وتابع "بالطبع مباراة الأهلي والزمالك قمة ينتظرها الجميع، حتى لو المباراة بدور الـ16 بكأس مصر فهي بمثابة مباراة نهائية، فوز هام لنا وبداية جيدة للفريق".

وشدد "في بعض الأوقات يحدث هبوط في المستوى، هذا أمر طبيعي، لكن الأهم أننا في النهاية حققنا الفوز بالمباراة".

واختتم تصريحاته قائلا "أعد جماهير الأهلي بأننا سنسعى ونجتهد من أجل المنافسة على جميع البطولات".