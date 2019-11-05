صلاح يقود تشكيل ليفربول لمواجهة جينك في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة جينك البلجيكي، في لقاء ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا. ويحتل ليفربول المركز المركز الثاني بالمجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط خلف نابولي المتصدر صاحب الـ 7 نقاط، بينما يتنزيل فريق جينك الترتيب برصيد نقطة واحدة. وقرر كلوب الدفع بمحمد صلاح في خط الهجوم لفريق ليفربول وبجواره كل من أوريجي وتشامبرلين. Advertisements حراسة المرمى: أليسون خط الدفاع: أرنولد، جوميز، فان دايك، ميلنر خط الوسط: فابينو، فينالدوم، كيتا خط الهجوم: شامبرليون، أوريجي، صلاح

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