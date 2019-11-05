الأهلي يهزم الزمالك في كأس مصر لكرة السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

فاز الأهلي على الزمالك (92-80) في دور الستة عشر في بطولة كأس مصر لكرة السلة في لقاء أقيم على ملعب صالة الملك عبد الله الفيصل.

وشهدت المباراة انسحاب الزمالك من المباراة ثلاث مرات لكنهم عادوا بعد كل مرة، وذلك اعتراضاً على حضور الجماهير في الصالة رغم إقامة اللقاء بدون جماهير.

ونشبت مشادة بين الفريقين في الثواني الأخيرة بعد لقطة استعراضية من لاعب الأهي إيهاب أمين استفزت لاعبي الفريق الأبيض الذين حاولوا ضربه بعد صافرة النهاية مباشرة.

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ملخص المباراة

بدأ الأهلي المباراة بالتقدم 5-0 ثو 7-3 لكن الزمالك عاد ليتقدم 10-7، بعد ذلك عاد الأحمر لتفوقه حتى أنهى الشوط الأول بفترتيه (43-33) لصالحه.

واستغل مدرب الزمالك عصام عبد الحميد دخول جماهير للمدرجات ليوقف المباراة حتى يلتقط فريقه الأنفاس، وبعد ذلك عاد الأبيض الذي كان متأخراً بفارق 16 نقطة ليتقدم بفارق نقطة.

واستدرك الأهلي الأمور مجدداً في الربع الأخير من اللقاء وتقدم 83-75 قبل دقيقتين من النهاية، وحسم الأحمر اللقاء لصالحه في النهاية بنتيجة (92-80).