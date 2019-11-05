الزمالك يواجه منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يلتقي الفريق الأول بنادي الزمالك مع المنتخب الأولمبي الجنوب أفريقي، غدًا الأربعاء، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة في مباراة ودية.

ووفقًا لما نشره الموقع الرسمي لنادي الزمالك، فإن الفريق الأبيض سيلتقي مع أولمبي جنوب أفريقيا استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري المصري.

ويستعد منتخب جنوب أفريقيا لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام التي تنطلق في مصر يوم الجمعة المقبل، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

ويخوض منتخب جنوب أفريقيا البطولة ضمن منتخبات المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه كلًا من نيجيريا، كوت ديفوار وزامبيا.