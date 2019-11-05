المنتخب الأولمبي يواصل الاستعداد لمواجهة مالي في افتتاح أمم إفريقيا

قبل ٧٢ ساعة من انطلاق الأمم الافريقية تحت ٢٣ سنة التي تستضيفها مصر اعتبارا من ٨ إلى ٢٢ نوفمبر الحالي أصبح المنتخب الأولمبي جاهزا لمواجهة مالي في مستهل مشواره بالبطولة، حيث أدي الفريق مرانا قويا تحت اشراف الجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب وظهر فيه جميع اللاعبين بمستوي جيد بعث

الطمأنينة في نفس الجهاز الفني علي سير التدريبات وان اللاعبين وصلوا للمستوي المطلوب.

من جانبه أكد غريب أنه لا يفكر سوي في مواجهة مالي في المباراة الافتتاحية التي نسعي من خلالها لتحقيق الفوز وقطع خطوة نحو تحقيق الهدف

وأضاف غريب ان كل المنتخبات التي تقع في مجموعتنا كلها جيدة والمستويات متقاربة جدا بين الفرق الأربعة، وباذن الله سنقدم الأداء الذي يرضي طموح الجميع.

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وقال غريب ان الجميع سواء جهاز فني أو لاعبين مقدر المسئولية وباذن الله سنكون عند حسن الظن.

وكان عمرو الجنايني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قد اجري اتصالا هاتفيا للاطمئنان علي سير الاستعدادات وهو اتصال يومي بالمدير الفني هدفه المؤازرة والدعم.