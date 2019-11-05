تمكن فريق ليفربول الإنجليزي من تسجيل هدف التقدم أمام ضيفه جينك البلجيكي، وذلك في المباراة التي تقام بينهما، على ملعبانفيلد، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
سجل فينالدوم الهدف الأول لصالح ليفربول في الدقيقة 14 بعد عرضية من الجانب الأيسر من ميلنر لاعب الريدز، استقبلها فينالدوم داخل منطقة الجزاء وأسكنها مرمى جينك معلنا تقدم الريدز.
شاهد هدف فينالدوم
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. فينالدوم يسجل أول أهداف ليفربول أمام جينك بدوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.