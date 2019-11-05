شاهد.. فينالدوم يسجل أول أهداف ليفربول أمام جينك بدوري الأبطال

تمكن فريق ليفربول الإنجليزي من تسجيل هدف التقدم أمام ضيفه جينك البلجيكي، وذلك في المباراة التي تقام بينهما، على ملعب

انفيلد، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

سجل فينالدوم الهدف الأول لصالح ليفربول في الدقيقة 14 بعد عرضية من الجانب الأيسر من ميلنر لاعب الريدز، استقبلها فينالدوم داخل منطقة الجزاء وأسكنها مرمى جينك معلنا تقدم الريدز.

شاهد هدف فينالدوم