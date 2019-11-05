برشلونة السيء يسقط في فخ التعادل أمام سلافيا براج بدوري الأبطال

سقط فريق برشلونة الإسباني في فخ التعادل السلبي أمام سلافيا براج التشيكي، في المباراة التي جمعا بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفشل لاعبو برشلونة من تسجيل أية أهداف طوال أحداث اللقاء، باستثناء هدف أرتورو فيدال الذي سجله بصناعة ميسي، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، كما ألغى الحكم هدفًا أخر لفريق سلافيا براج مع نهاية أحداث الشوط الأول بداعي التسلل أيضًا.

ونجح ميسي في التوغل وسط دفاع سلافيا براغ حتى وصل إلى حدود منطقة الجزاء، ليطلق بعدها تصويبة صاروخية لكنها ارتطمت في العارضة قبل أن ترتد نحو يدي الحارس الذي أمسك في الدقيقة 33.

وهاجمت جماهير فريق برشلونة، إرنستو فالفيردي من مدرجات ملعب كامب نو، الذي استضاف مباراة الفريق الكتالوني أمام نظيره سلافيا براج، بسبب اعتراضهم على مدرب البرسا في ظل النتائج السيئة له في بطولة الدوري الإسباني.

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وهتفت جماهير برشلونة في مدرجات كامب نو ضد فالفيردي المدير الفني للفريق، حيث قال الجزائري حفيظ دراجي معلق مباراة البرسا وسلافيا براج: "أسمع الآن جماهير برشلونة تهتف ضد فالفيردي في مدرجات كامب نو".

ويقدم الفريق الكتالوني أداءً غير مرضي لجماهيره تحت قيادة إرنستو فالفيردي، مما أدى لتعرضه لعدد من الخسائر في بطولة الليجا، كانت أخرها أمام ليفانتي بثلاثية مقابل هدف، عندما استقبل برشلونة ثلاثة أهداف في 7 دقائق.

بهذا التعادل يواصل برشلونة تربعه على صدارة المجموعة السادسة برصيد 8 نقاط، أما إنتر ميلان في الوصافة بأربع نقاط، متساويًا مع بوروسيا دورتموند، ثم سلافيا براج بنقطتين.