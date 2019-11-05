مدرب بتروجيت يرجع الخسارة أمام سيراميكا لغياب التوفيق

ارجع عمرو حسن مدرب عام بتروجت غياب التوفيق وراء الخسارة امام سراميكا كليوباترا في الجولة الثاثلة لدوري القسم الثاني "مجموعة القاهرة" اكد حسن ان الجهاز الفني وضع يده على الأخطاء التي وقعت في اللقاءات الثلاثة وأخرها امام سيراميكا. وقعت في اللقاءات الثلاثة وأخرها امام سيراميكا. وقال الامل مازال باقيا في تصدر المجموعة والتأهل للدوري الممتاز حيث جمع بتروجت 4 نقاط من 3 مباريات حيث تعادل مع جمهورية شبين سلبيا، وفاز على الداخلية ،وخسر امام سيراميكا كليو باترا. مباريات حيث تعادل مع جمهورية شبين سلبيا، وفاز على الداخلية ،وخسر امام سيراميكا كليو باترا. والمح مدرب عام بتروجت الى أن لاعبي الفريق إستوعبوا هذه الاخطاء وسيتم تداركها في اللقاءات المقبلة مشددا على أهمية الحفاظ على كل نقطة في اللقاءات المقبلة.

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