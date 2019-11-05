أحمد الكأس يستقيل من تدريب الأوليمبي

قدم أحمد الكأس استقالته من تدريب فريق الاوليمبي بعد خسارة فريقه أمام دمنهور بهدف نظيف في الجولةالثالثة لدوري القسم الثاني.
كان الأوليمبي قد خسر في 3 لقاءات متتالية امامفريق دكرنس و فاركو ودمنهور.
ويحتل فريق الأولمبي المركز الأخير بمجمعة بحري بدون رصيد من النقاط نقطة بينما يتصدر دمنهور وفاركو المجموعة بـ ٧ نقاط.
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