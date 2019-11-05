أحمد الكأس يستقيل من تدريب الأوليمبي

قدم أحمد الكأس استقالته من تدريب فريق الاوليمبي بعد خسارة فريقه أمام دمنهور بهدف نظيف في الجولة الثالثة لدوري القسم الثاني. الثالثة لدوري القسم الثاني. كان الأوليمبي قد خسر في 3 لقاءات متتالية امام فريق دكرنس و فاركو ودمنهور. فريق دكرنس و فاركو ودمنهور.

ويحتل فريق الأولمبي المركز الأخير بمجمعة بحري بدون رصيد من النقاط نقطة بينما يتصدر دمنهور وفاركو المجموعة بـ ٧ نقاط.

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