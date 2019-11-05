أهلى جدة يكتسح الجندل برباعية فى كأس خادم الحرمين

حقق فريق أهلى جدة فوز ثقيلا على نظيره فريق الجندل بنتيجة ٤-١ في المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك ضمن في إطار دور ال ٦٤ من

كأس خادم الحرمين الشريفين.أفتتح أهداف اللقاء لاعب الجندل فهد فالح في الدقيقة ٢٣ من الشوط الاول، ليتعادل يوسف بلايلي في الدقيقة ٤٩ من الشوط الاول من المباراة، ثم سجل هدف التقدم لأهلي جدة في الدقيقة ٥٨ من الشوط الثاني، وفي الدقيقة ٦٠ سجل حسين المقهوي الهدف الثالث للأهلى، قبل أن يسجل لوكاس ليما هدف الأخير في الدقيقة ٧٧.بهذة النتيجة يتأهل نادي أهلى جدة إلى دور ال ٣٢ من كأس خادم الحرمين الشريفين.