نادي الهلال يفتتح أول متجر رسمي في ليبيا

أنهى نادي الهلال الليبي جزءًا كبيرًا من خطته التطويرية لفريقي كرة القدم واليد، إلى جانب استحداث تميمة خاصة مع اقتراب افتتاح المتجر الرسمي.

وتحاول القلعة الزرقاء رد الجميل لمدينة بنغازي التي احتضنت النادي منذ سنوات تأسيسه الأولى في الخمسينيات وللوطن الكبير، ليبيا، الذي يستحق تضافر جهود جميع أبنائه في كل مكان لرفعة شأنه وإعادته إلى سابق أمجاده.

وكان نادي الهلال قد بدأ بنفسه من خلال خطة تطويرية بإحلال وتجديد كامل لمرافق النادي التي دُمرت بالكامل بسبب الحرب وإرهاب جماعة داعش الإرهابية.

وشملت الخطة التطويرية التي تبنتها إدارة نادي الهلال برئاسة نادر بوشناف، تطوير المقرات الإدارية للنادي مع صيانة وتجديد صالات الألعاب الرياضية على رأسهم صالة كرة اليد بالتوازي مع إنشاء أكاديمية لكرة اليد.

وكان لكرة القدم نصيبًا كبيرًا من التطوير بتجديد وتطوير

الملاعب وأكاديمية كرة القدم للبحث عن جيل واعد من اللاعبين لنادي الهلال وليبيا يكملون مسيرة النجوم الكبار للغلالات الزرقاء.

ودعم النادي الشهير بـ "الهيلاهوب" اللعبات المختلفة بأجهزة فنية وإدارية كُفء على أعلى مستوى فالهلال ليس ناديًا لكرة القدم فقط بل بيتًا لمختلف اللعبات المختلفة فمن ينسى صولات وجولات رافع الأثرم على حلبات الملاكمة بشعار الهلال الذي كرمه الهلال بمهرجان رياضي يحمل اسمه مؤخرًا مع عدة مهرجانات رياضية في مختلف اللعبات.

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وتزامنت النهضة الإنشائية والرياضية للهلال بنهضة على الجانب الإعلامي، همزة الوصل الدائمة بين النادي وجماهيره والذي كان داعمًا مستمرًا لكل من يرفع اسم الكرة الليبية عاليًا؛ فتم تطوير المركز الإعلامي للهلال وقسم

الإعلام ليسهل على الإعلام وجماهير الهيلاهوب معرفة آخر مستجدات النادي والتواصل معه.

ولأن الهلال يبحث دائمًا عن الريادة فقد أطلق تميته الخاصة ليكون أول نادٍ في ليبيا بتميمة خاصة؛ التميمة تعبر عن هوية النادي الليبية إذ اتخذت اسم "علي" الطفل الذي يعبر زيه عن أصالة ليبيا وبنغازي والطامح كالجميع لمستقبل مشرق للبلاد.

وأطلق الهلال علامة تجارية خاصة به ووثقها للحفاظ على حقوق النادي التجارية وهي خطوة ستُحدث نقلة في عالم التسويق الرياضي بليبيا خاصة مع قرب افتتاح المتجر الرسمي للنادي على غرار متاجر الأندية العالمية.

وسيسهل المتجر على مشجع "الغلالات الزرقاء" الحصول على الملابس الرياضية الخاصة بالهلال مع منتجات أخرى يستخدمها في حياته اليومية ستحمل شعار الهلال ليكون الهيلاهوب مرافقًا لمحبيه في كل مكان وأي وقت.

لم تنته مفاجآت الهلال بعد؛ فخطة النادي التطويرية هدفها الأساسي خدمة الشعب الليبي ومدينة بنغازي لذا سيُطلق النادي قريبًا مؤسسة الهلال للخدمة المجتمعية والتنمية المستدامة والتي ستقدم خدمات كبيرة للمجتمع للنهوض به وبكافة أطيافه شيوخًا وشبابًا وأطفالًا ونساءً.