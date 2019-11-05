رسميًا.. كاف يقرر عدم تطبيق تقنية الفيديو في أمم أفريقيا تحت 23 سنة

قررت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، بشكل رسمي، عدم تطبيق تقنية الفيديو في بطولة أفريقيا تحت 23 سنة.

وكشف مصدر بالكاف، أن اللجنة كانت تدرس تطبيق التقنية في نصف النهائي والنهائي، إلا أنه تقرر في النهاية عدم تطبيقها بإجماع

الآراء داخل لجنة الحكام.

وتنطلق البطولة في الفترة من 8 لـ22 نوفمبر الجاري في مصر، ويقام لقاء الافتتاح بين المنتخب الأوليمبي ومالي في السابعة مساء الجمعة المقبل.