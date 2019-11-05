نتيجة مباراة بوروسيا دورتموند والإنتر فى دوري أبطال أوروبا 2019-2020

يترقب عشاق الساحرة المستديرة حول العالم المباراة القوية التي ستجمع بين نادي بوروسيا دورتموند ونادي إنتر ميلان فى قمة الجولة الرابعة من دور المجموعات “المجموعة السادسة” دوري أبطال أوروبا 2019-2020, والمقرر إقامتها على ملعب بوروسيا دورتموند “ملعب سيجنال إيدونا بارك” اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر فى تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة, الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش.

ويدخل النادي الفيستيفالي اللقاء وبجعبته 4 نقاط فى المركز الثالث متساوياً مع ضيفه نادي الإنتر بنفس رصيد النقاط, ويأتي فى الصدارة العملاق الكتالوني برشلونة برصيد 7 نقاط ويتذيل المجموعة نادي سلافيا براغ التشيكي برصيد نقطة واحدة.

وسوف يسعي المدير الفني لبوروسيا دورتموند “لوسيان فافر” الي تحقيق الفوز على ملعبه وإسعاد جمهوره بالتقدم على الإنتر فى جدول الترتيب وملاحقة البارسا الذي تنتظره مباراة سهلة اليوم على ملعب كامب نو امام سلافيا براغ.

وفى المقابل سيعمل المدير الفني للإنتر”انطونيو كونتي” الى الخروج من اللقاء الصعب على ملعب بوروسيا بنتيجة إيجابية وكان قد حقق الفوز فى الجولة الثالثة على مضيفه بوروسيا دورتموند على ملعب جوسيبي مياتزا بميلانو بنتيجة هدفين دون مقابل.

وإليكم آخر 5 لقاءات لنادي بوروسيا دورتموند فى جميه المسابقات:

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التاريخ المسابقة النتيجة 19/10/2019 الدوري الألماني (الجولة8) دورتموند 1-0 بوروسيا مونشنجلادباخ 23/10/2019 دوري أبطال أوروبا (الجولة الثالثة) إنتر ميلان 2-0 دورتموند 26/10/2019 الدوري الألماني (الجولة9) شالكه 0-0 دورتموند 30/10/2019 كأس ألمانيا (الدور الثاني) دورتموند 2-1 بوروسيا مونشنجلادباخ 2/11/2019 الدوري الألماني (الجولة10) دورتموند 3-0 فولفوسبورج

وإليكم آخر 5 لقاءات للإنتر فى جميع المسابقات: