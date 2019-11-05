نتيجة مباراة ليفربول وجينك فى دوري أبطال أوروبا 2019-2020

ينتظر عشاق نادي ليفربول الإنجليزي مباراة نادي جينك البلجيكي فى إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات “المجموعة الخامسة” لدوري أبطال أوروبا 2019-2020, والمقرر إقامتها على ملعب الريدز “ملعب آنفيلد روود” بمدينة ليفربول مساء اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر فى تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة, 20:00 بتوقيت جرينتش. ويدخل الريدز اللقاء ثاني المجموعة برصيد 6 نقاط, ويأتي فى صدارة المجموعة نادي نابولي الايطالي برصيد 7نقاط, والذي سيستضيف اليوم على ملعبه نادي سالزبورج ثالث المجموعة برصيد 3 نقاط, وفى الأخير يأتي نادي جينك برصيد نقطة واحدة. ويسعي المدرب الألماني للريدز “يورجن كلوب” الي تحقيق الفوز على ضيفه جينك البلجيكي وكان قد فاز فى لقاء الإياب لحساب الجولة الثالثة على ملعب جينك “ملعب لوميتوس أرينا” برباعية (شامبرلين- هدفين- وساديو ماني- هدف- واختتم اهداف الليفر محمد صلاح). وقد فاز الريدز فى آخر لقاء له لحساب الجولة 12 من الدوري الانجليزي مطلع الاسبوع أمام نادي أستون فيلا بنتيجة 2-1 ليتصدر ترتيب جدول البريميرليج برصيد 31 نقطة. وإليكم آخر 5 لقاءات لنادي ليفربول فى جميع المسابقات: Advertisements التاريخ المسابقة النتيجة 20/10/2019 الدوري الانجليزي (الجولة9) مانشستر يونايتد 1-1 ليفربول 23/10/2019 دور ابطال اوروبا (الجولة الثالثة) جينك 1-4 ليفربول 27/10/2019 الدوري الانجليزي (الجولة10) ليفربول 2-1 توتنهام 30/10/2019 كأس الرابطة الإنجليزية (دور ثمن النهائئ) ليفربول 5-4 ارسنال (ركلات ترجيحية) 2/11/2019 الدوري الانجليزي(الجولة11) استون فيلا 1-2 ليفربول وإليكم آخر 5 لقاءات لنادي جينك فى جميع المسابقات: التاريخ المسابقة النتيجة 19/10/2019 الدوري البلجيكي (الجولة11) ستاندر دو لياج 1-0 جينك 23/10/2019 دوري ابطال اوروبا (الجولة الثالثة) جينك 1-4 ليفربول 26/10/2019 الدوري البلجيكي (الجولة12) جينك 1-0 سيركل بروج 30/10/2019 الدوري البلجيكي (الجولة13) جينك 2-2 رويال انتويرب 2/11/2019 الدوري البلجيكي (الجولة14) يوبين 2-0 جينك

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