نتيجة مباراة تشيلسي وأياكس فى دوري أبطال أوروبا 2019-2020

تنطلق اليوم مباراة قمة المجموعة الثامنة بين نادي تشيلسي الإنجليزي ونادي أياكس الهولندي فى إطار الجولة الرابعة في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-2020, والمقرر إقامتها على ملعب تشيلسي “ملعب ستامفورد بريدج” بلندن مساء اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر فى تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة, الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش.

ويدخل نادي أياكس اللقاء وهو فى صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط ويأتي تشليسي فى المرتبة الثانية بنفس رصيد النقاط 4 نقاط ,ومن بعدهم يأتي نادي فالنسيا الإسباني برصيد 4 نقاط, وفى الاخير يأتي نادي ليل الفرنسي برصيد نقطة واحدة.

ويسعي المدير الفني للبلوز “فرانك لامبارد ” الي تحقيق الفوز على ضيفه أياكس وإعتلاء صدارة المجموعة وكان البلوز قد فاز فى الجولة الثالثة على ملعب أياكس “ملعب يوهان كرويف أرينا” بهولندا بنتيجة هدف دون مقابل.

وفى نفس السياق سوف يسعي مدرب أياكس “إريك تين هاج” الى الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب ستامفورد بريدج محاولاً الثأر من الخسارة التي مُني بها أمام تشيلسي فى لقاء الذهاب على ملعبه.

وإليكم آخر 5 لقاءات لنادي تشيلسي فى جميع المسابقات:

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التاريخ المسابقة النتيجة 19/10/2019 الدوري الإنجليزي (الجولة9) تشيلسي 1-0 نيوكاسل 23/10/2019 دوري أبطال أوروبا (الجولة الثالثة) أياكس 0-1 تشيلسي 26/10/2019 الدوري الانجليزي (الجولة10) بيرنلي 2-4 تشيلسي 30/10/2019 كأس الرابطة الإنجليزية (دور ثمن النهائئ) تشيلسي 1-2 مانشستر يونايتد 2/11/2019 الدوري الانجليزي (الجولة11) واتفورد1-2 تشيلسي

وإليكم آخر 5 لقاءات لأياكس فى جميع المسابقات: