تنطلق اليوم مباراة قمة المجموعة الثامنة بين نادي تشيلسي الإنجليزي ونادي أياكس الهولندي فى إطار الجولة الرابعة في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-2020, والمقرر إقامتها على ملعب تشيلسي “ملعب ستامفورد بريدج” بلندن مساء اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر فى تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة, الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش.
ويدخل نادي أياكس اللقاء وهو فى صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط ويأتي تشليسي فى المرتبة الثانية بنفس رصيد النقاط 4 نقاط ,ومن بعدهم يأتي نادي فالنسيا الإسباني برصيد 4 نقاط, وفى الاخير يأتي نادي ليل الفرنسي برصيد نقطة واحدة.
ويسعي المدير الفني للبلوز “فرانك لامبارد ” الي تحقيق الفوز على ضيفه أياكس وإعتلاء صدارة المجموعة وكان البلوز قد فاز فى الجولة الثالثة على ملعب أياكس “ملعب يوهان كرويف أرينا” بهولندا بنتيجة هدف دون مقابل.
وفى نفس السياق سوف يسعي مدرب أياكس “إريك تين هاج” الى الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب ستامفورد بريدج محاولاً الثأر من الخسارة التي مُني بها أمام تشيلسي فى لقاء الذهاب على ملعبه.
وإليكم آخر 5 لقاءات لنادي تشيلسي فى جميع المسابقات:
|التاريخ
|المسابقة
|النتيجة
|19/10/2019
|الدوري الإنجليزي (الجولة9)
|تشيلسي 1-0 نيوكاسل
|23/10/2019
|دوري أبطال أوروبا (الجولة الثالثة)
|أياكس 0-1 تشيلسي
|26/10/2019
|الدوري الانجليزي (الجولة10)
|بيرنلي 2-4 تشيلسي
|30/10/2019
|كأس الرابطة الإنجليزية (دور ثمن النهائئ)
|تشيلسي 1-2 مانشستر يونايتد
|2/11/2019
|الدوري الانجليزي (الجولة11)
|واتفورد1-2 تشيلسي
وإليكم آخر 5 لقاءات لأياكس فى جميع المسابقات:
|التاريخ
|المسابقة
|النتيجة
|6/10/2019
|الدوري الهولندي (الجولة9)
|أدو دين هاج 0-2 أياكس
|19/10/2019
|الدوري الهولندي (الجولة10)
|آر سي كي فالفيك 1-2 أياكس
|23/10/2019
|دوري أبطال أوروبا (الجولة الثالثة)
|أياكس 0-1 تشيلسي
|27/10/2019
|الدوري الهولندي (الجولة11)
|أياكس 4-0 فينورد
|1/11/2019
|الدوري الهولندي (الجولة12)
|بي إي سي زفوله 2-4 أياكس
كانت هذه تفاصيل خبر نتيجة مباراة تشيلسي وأياكس فى دوري أبطال أوروبا 2019-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.