ليفربول سيخوض كأس الرابطة وكأس العالم للأندية بفريقين مختلفين

قال ليفربول متصدر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء إنه سيجهز تشكيلتين مختلفتين لخوض بطولتي كأس الرابطة وكأس العالم للأندية بفارق زمني بينهما 24 ساعة في ديسمبر كانون الأول بسبب نقص المواعيد المتاحة لتأجيل مواجهة دور الثمانية في كأس الرابطة.
وأوقعت القرعة ليفربول في مواجهة أستون فيلا بدور الثمانية لكأس الرابطة في 17 ديسمبر وهو الأسبوع ذاته التي يتوجه فيه فريق المدرب يورجن كلوب إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية. وسيخوض الفريق أول مباراة له في البطولة في 18 ديسمبر.
وبعد الاطاحة بأرسنال من دور الستة عشر في كأس الرابطة قال كلوب إن ليفربول قد ينسحب من البطولة لو لم يتم تحديد موعد مناسب لمواجهة دور الثمانية لتفادي التعارض مع المشاركة في كأس العالم للأندية.
وقال ليفربول في بيان ”سنضع تشكيلتين مختلفتين في وقت واحد إحداهما تشارك في كأس العالم للأندية في قطر والأخرى في كأس الرابطة.
”يود النادي أن يغتنم هذه الفرصة للتأكيد أن هذه ليست الطريقة المثلى للتعامل مع الموقف لكنها نتيجة لما تم التوصل إليه من أجل صالح البطولة والأندية المنافسة وليفربول“.
وأضاف النادي أنه ناقش مواعيد بديلة مع رابطة الدوري الانجليزي دون التمكن من تحديد موعد مناسب لا يلحق ضررا بجدول مباريات البطولة.
رويترز
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