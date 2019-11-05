رياضة | رد فعل غير متوقع من ميسي عقب تعادل برشلونة المخيب أمام سلافيا براغ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد فعل غير متوقع من ميسي عقب تعادل برشلونة المخيب أمام سلافيا براغ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منذ قليل، مباراة برشلونة وسلافيا براغ التشيكي بالتعادل السلبي بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت على ملعب الكامب نو.

وحافظ برشلونة على صدارة المجموعة السادسة رافعا رصيده للنقطة الثامنة متفوقا على إنتر ميلان صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط والتي تنتظره مواجهة قوية الليلة أمام بروسيا دورتموند صاحب المركز الثالث بالمجموعة برصيد 4 نقاط أيضا.

وواصل برشلونة عروضه المخيبة للآمال بعد التعادل أمام سلافيا براغ التشيكي متذيل المجموعة، وبعد أيام قليلة من الهزيمة المدوية أمام ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية عشر من الليجا الإسبانية.

وبعد أن انتهت المباراة التقطت الكاميرات الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو غاضب بشدة من النتيجة ومن زملائه ، وبدا على وجه علامات الاستفهام حول وضعية الفريق في الفترة الحالية تحت قيادة المدرب إرنيستو فالفيردي التي تطالب الجماهير برحيله.

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وكان فالفيردي بدأ المباراة بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: مارك تير شتيجن.

الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليت، جوردي ألبا.

الوسط: فيدال، دي يونج، بوسكيتس.

الهجوم: ديمبلي، جريزمان، ميسي.